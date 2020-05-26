Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Додано: Суб 30 тра, 2020 15:19

Да все правильно пишет - тут не попало но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.



и это и качнет гривну к укреплению. плюс бакс не скала после карантина он сам чуть сдует тем более под баланс ФРС 7 трлн а к тому времени и 8. Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))