Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:32
Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:49
Готов купить у эксперта-аналитика Михаила Фёдорова доллары по 22. Он даже будет в профите, когда по его прогнозам доллар станет по 21.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:40
Так тож не для Вас стаття розрахована, а на заробітчан. Вони, не маючи можливості поїхати на заробітки, повинні "за щастя" скинути валюту по 27, по 26, а не по 21. Йде виманювання, примус до продажі валюти, перед обвалом курсу...
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:05
уважаемые клиенты
,
если такие есть,конечно.
срочно бегите из этой конторы.
если там такие эксперды
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:20
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Задача одна, максимально выдавить валюту из населения.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:57
Мне интересно- хоть когда-нибудь экспертов заставят компенсировать убытки тех, кто их послушался в ушел в минус? пи** от безнаказанности принимает какие-то особо разнузданные формы
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:19
Да все правильно пишет - тут не попало но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.
и это и качнет гривну к укреплению. плюс бакс не скала после карантина он сам чуть сдует тем более под баланс ФРС 7 трлн а к тому времени и 8. Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))
|