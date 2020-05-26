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Гривня може зміцнитися
до 21 за долар - експерт

Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59

Помница уже аналитик Альпари прогнозировал курс доллара по 21-22, но он с 24 прыгнул до 28,4 :)
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:28

Да как можно писать такой бред, вы что народ за лохов и терпил держите, да люди уже все давным давно раздуплились, никто не полетит задавать вам доллар, гнать таких экспертов в шею, доллар пожизненно только в верх идёт, а если и понижается то не надолго. А то что МВФ нам кость кинет то она не поможет.
shilovskij1978
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:19

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Все эти инвестиционные конторы работают только за счет привлечения денег. Им все равно что говорить, важно говориться, важна активность.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:50

Ясно, значит будет таки 30+
75stasstas75
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