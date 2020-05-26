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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59
Помница уже аналитик Альпари прогнозировал курс доллара по 21-22, но он с 24 прыгнул до 28,4 :)
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:28
Да как можно писать такой бред, вы что народ за лохов и терпил держите, да люди уже все давным давно раздуплились, никто не полетит задавать вам доллар, гнать таких экспертов в шею, доллар пожизненно только в верх идёт, а если и понижается то не надолго. А то что МВФ нам кость кинет то она не поможет.
Додано: Суб 30 тра, 2020 18:19
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Все эти инвестиционные конторы работают только за счет привлечения денег. Им все равно что говорить, важно говориться, важна активность.
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