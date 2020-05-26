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Гривня може зміцнитися
до 21 за долар - експерт

Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59

Помница уже аналитик Альпари прогнозировал курс доллара по 21-22, но он с 24 прыгнул до 28,4 :)
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:28

Да как можно писать такой бред, вы что народ за лохов и терпил держите, да люди уже все давным давно раздуплились, никто не полетит задавать вам доллар, гнать таких экспертов в шею, доллар пожизненно только в верх идёт, а если и понижается то не надолго. А то что МВФ нам кость кинет то она не поможет.
shilovskij1978
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:19

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Все эти инвестиционные конторы работают только за счет привлечения денег. Им все равно что говорить, важно говорить не останавливаться, важна активность.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 30 тра, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:50

Ясно, значит будет таки 30+
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02

Может хайпанеми немножко на 21?

Может будет как в 2007? Там хайп был, что квартира в центре стояла 1млн долларов

proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:03

До 50ти!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:30

  DONALD написав:Готов купить у эксперта-аналитика Михаила Фёдорова доллары по 22. Он даже будет в профите, когда по его прогнозам доллар станет по 21.

присоединяюсь ! вот его электронная почта https://univer.ua/
e-mail: mybroker@univer.ua
вот туда с таким предложением я и отправил письмо, объязуюсь не сдавать купленные у Михаила доллары до первого транша МВФ

и вам рекомендую покупать у Михаила доллар.

дословно
Уважаемый Михаил Федеров ! готов купить у вас доллары США по 22 грн за 1 доллар США !
обязуюсь не продавать их до получение кредита МВФ Украиной . Для вас очень выгодная инвестиция по 1 грн за $1 !
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
yama
 
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