|
|
Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:18
этот сказочный... икспэрд, для комментариев в журнале "Крокодил", а не для финансы.уа.
-
pirat-d
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 06.07.15
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор