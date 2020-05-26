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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 23:18
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
этот сказочный... икспэрд, для комментариев в журнале "Крокодил", а не для финансы.уа.
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:56
только в Украине - даже если семья не имеет денег на проживание и голодает, она все равно не будет менять доллар)
Додано: Нед 31 тра, 2020 02:45
Апреле сальдо текущего счёта положительное впервые за 28лет. И за первый квартал . Не надо покупать презерватив китайские и американские. А лучше экспортировать . Бюджет второстепенны, они могут увеличить просто гос долг
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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