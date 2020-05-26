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Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:56
только в Украине - даже если семья не имеет денег на проживание и голодает, она все равно не будет менять доллар)
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777serg87
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Додано: Нед 31 тра, 2020 02:33
Ну, артист! "24-21"... Насмешил. Явно первый курс "Универа"
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olnik_ruban
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Додано: Нед 31 тра, 2020 02:45
evgen_durkot написав:
Откуда такие феноменальные аналитики то? Закрыть дыру в бюджете внешними вливаниями - и потом создать новую дыру из-за завышенного курса гривны? Бюджет емнип верстался из расчета 28 или сколько?
Апреле сальдо текущего счёта положительное впервые за 28лет. И за первый квартал . Не надо покупать презерватив китайские и американские. А лучше экспортировать . Бюджет второстепенны, они могут увеличить просто гос долг
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Нед 31 тра, 2020 09:25
Так может или укрепится? Или это просто проблема с грамотностью автора?
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dmytro_borovsky
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44
zloy_ukr написав:
После такого оптимистического прогноза - надо срочно покупать доллары.
Що народ і робить.
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ricardo
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:50
И все - таки 21 будет.Какими бы не были здесь комментарии...
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anna_zabayrachnaya
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:28
нам такие укрепления и на йух не надо , когда гривня типа укрепляется а цены на жратву идут в гору , затем гривна назад и жлобы-торгашня в панике опять дубит цены в верх
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zvezdunov_ico2020
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