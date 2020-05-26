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Гривня може зміцнитися
до 21 за долар - експерт

Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:56

только в Украине - даже если семья не имеет денег на проживание и голодает, она все равно не будет менять доллар)
777serg87
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 02:33

Ну, артист! "24-21"... Насмешил. Явно первый курс "Универа"
olnik_ruban
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 02:45

  evgen_durkot написав:Откуда такие феноменальные аналитики то? Закрыть дыру в бюджете внешними вливаниями - и потом создать новую дыру из-за завышенного курса гривны? Бюджет емнип верстался из расчета 28 или сколько?


Апреле сальдо текущего счёта положительное впервые за 28лет. И за первый квартал . Не надо покупать презерватив китайские и американские. А лучше экспортировать . Бюджет второстепенны, они могут увеличить просто гос долг
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:25

Так может или укрепится? Или это просто проблема с грамотностью автора?
dmytro_borovsky
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

  zloy_ukr написав:После такого оптимистического прогноза - надо срочно покупать доллары.

Що народ і робить.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:50

И все - таки 21 будет.Какими бы не были здесь комментарии...
anna_zabayrachnaya
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:28

нам такие укрепления и на йух не надо , когда гривня типа укрепляется а цены на жратву идут в гору , затем гривна назад и жлобы-торгашня в панике опять дубит цены в верх
zvezdunov_ico2020
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:35

а редкий зелибоб в комментах продолжает верить в чудо))))
а на самом деле, вполне может быть, да! как при яныке) цены такие будто курс 12, но нет он по восемь, и наш полшестой верной дорогой идет
evgeniysopin1
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:36

Экономических причин для укрепления курса гривны в 2020 году нет, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина


Как же так :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:02

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

  anna_zabayrachnaya написав:И все - таки 21 будет.

Буде колись. Гривень за польський злотий.
ricardo
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