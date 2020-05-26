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Гривня може зміцнитися
до 21 за долар - експерт

Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:23

Ціни на імпортні товари вже підігнані під курс 27 і назад ніхто не спускатиме. Стаття мала би звучати так: маючи гранату в руках (черговий транш), мавпи з НБУ можуть вчудити що завгодно, ніхто не береться робити прогнозів.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 121
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