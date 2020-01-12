У червні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.
Дивися повний текст У червні українці отримають два додаткові вихідні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 09:46
У червні українці отримають два додаткові вихідні
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Дивися повний текст У червні українці отримають два додаткові вихідні.
Додано: Нед 31 тра, 2020 09:46
цього мало, треба хоч десять вихідних, бо всі вже так перепрацювалися за карантин, що потрібно відпочити.
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