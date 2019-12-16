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Finance.ua: Что такое
Банка от monobank

Finance.ua: Что такое Банка от monobank
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:37

Finance.ua: Что такое Банка от monobank

Пропонуємо до обговорення:
Как работает новый инструмент накопления
monobank в последнее время зачастил с новинками. Пару месяцев назад он представил «детскую» карту. И вот совсем недавно новую услугу – Банку. Это инструмент накопления, в основе создания которого, скорее всего, лежала старая добрая приватбанковская «Копилка». Что не удивительно, ведь основатели monobank – выходцы из «Привата». Но им удалось сделать процесс накопления намного эффективнее, технологичнее и, наконец, просто эстетичнее. Впрочем, другого от mono мы и не ждали. Finance.ua разбирался, что такое Банка и как она работает.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:26

Удивили. Та же копилка, как в Приват 24.
pravoslavie30
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

В корне отличается от приватовской!!!
Приват копилка себя изжила и многие потеряли к ней интерес. В том числе и я. А это совсем другое!!
zvvaegon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:34

Что так многие восхищаются Монобанк, Монобанк....риски есть как и везде...деньги не плохо хранить и дома в "банке",а не стягивать в финучреждение...
tatanabrazkalo
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