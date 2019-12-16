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Finance.ua: Что такое Банка от monobank
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Как работает новый инструмент накопления
monobank в последнее время зачастил с новинками. Пару месяцев назад он представил «детскую» карту. И вот совсем недавно новую услугу – Банку. Это инструмент накопления, в основе создания которого, скорее всего, лежала старая добрая приватбанковская «Копилка». Что не удивительно, ведь основатели monobank – выходцы из «Привата». Но им удалось сделать процесс накопления намного эффективнее, технологичнее и, наконец, просто эстетичнее. Впрочем, другого от mono мы и не ждали. Finance.ua разбирался, что такое Банка и как она работает.
Дивися повний текст Что такое Банка от monobank
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D2
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Додано: Вів 02 чер, 2020 07:26
Удивили. Та же копилка, как в Приват 24.
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pravoslavie30
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44
В корне отличается от приватовской!!!
Приват копилка себя изжила и многие потеряли к ней интерес. В том числе и я. А это совсем другое!!
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zvvaegon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 07:34
Что так многие восхищаются Монобанк, Монобанк....риски есть как и везде...деньги не плохо хранить и дома в "банке",а не стягивать в финучреждение...
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tatanabrazkalo
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:17
Процент на остаток денег в Банке начисляется?
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Kanev
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