Finance.ua: Что такое Банка от monobank

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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 08 лис, 2022 18:51
Банка Монобанка
Які податки ми платимо за кошти в зібрані в банку, якщо ці кошти надишли від інших людей?
Додано: Вів 08 лис, 2022 18:55
Что такое банка от monobank
Які відмінності у такого сбора в банку, від сбора на свій рахунок? Крім 10% Монобанк.
Додано: Чет 01 лют, 2024 15:51
Мне очень не понравилось, что в Банке нельзя зачислять процент от тех денег, которые переводят на твою карту. В Привате такое есть, очень удобно, очень жаль, что тут такого нет, для меня это был бы самый удобный вариант
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