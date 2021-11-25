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Finance.ua: Что такое
Банка от monobank

Finance.ua: Что такое Банка от monobank
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:51

Банка Монобанка

Які податки ми платимо за кошти в зібрані в банку, якщо ці кошти надишли від інших людей?
Krasnapolsky
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:55

Что такое банка от monobank

Які відмінності у такого сбора в банку, від сбора на свій рахунок? Крім 10% Монобанк.
Krasnapolsky
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.11.22
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:51

Мне очень не понравилось, что в Банке нельзя зачислять процент от тех денег, которые переводят на твою карту. В Привате такое есть, очень удобно, очень жаль, что тут такого нет, для меня это был бы самый удобный вариант
lilya_vlsv22
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Повідомлень: 1
З нами з: 01.02.24
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  #<12
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Модератори: Ірина_, Модератор

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