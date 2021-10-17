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Finance.ua: Что такое Банка от monobank
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 08 лис, 2022 19:51
Які податки ми платимо за кошти в зібрані в банку, якщо ці кошти надишли від інших людей?
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Krasnapolsky
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:55
Які відмінності у такого сбора в банку, від сбора на свій рахунок? Крім 10% Монобанк.
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Krasnapolsky
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Додано: Чет 01 лют, 2024 16:51
Мне очень не понравилось, что в Банке нельзя зачислять процент от тех денег, которые переводят на твою карту. В Привате такое есть, очень удобно, очень жаль, что тут такого нет, для меня это был бы самый удобный вариант
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lilya_vlsv22
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Додано: Вів 13 лют, 2024 21:35
D2 Коростуюсь моно і ні разу не пошкудувала
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dollyciadope
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:26
Подскажите пожалуйста, если перевели деньги в Банку, а Банка уже разбита и нужная сумма снята, деньги придут на счёт человеку???
Это на лечение...
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tipilink23
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Додано: Сер 08 січ, 2025 02:09
tipilink23 написав:
Подскажите пожалуйста, если перевели деньги в Банку, а Банка уже разбита и нужная сумма снята, деньги придут на счёт человеку???
Это на лечение...
разбито-значит их уже нет.Ушли безвозвратно
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Мизантрóп
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