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Finance.ua: Что такое
Банка от monobank

Finance.ua: Что такое Банка от monobank
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:51

Банка Монобанка

Які податки ми платимо за кошти в зібрані в банку, якщо ці кошти надишли від інших людей?
Krasnapolsky
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:55

Что такое банка от monobank

Які відмінності у такого сбора в банку, від сбора на свій рахунок? Крім 10% Монобанк.
Krasnapolsky
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:51

Мне очень не понравилось, что в Банке нельзя зачислять процент от тех денег, которые переводят на твою карту. В Привате такое есть, очень удобно, очень жаль, что тут такого нет, для меня это был бы самый удобный вариант
lilya_vlsv22
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:35

D2 Коростуюсь моно і ні разу не пошкудувала
dollyciadope
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:26

Подскажите пожалуйста, если перевели деньги в Банку, а Банка уже разбита и нужная сумма снята, деньги придут на счёт человеку???
Это на лечение...
tipilink23
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:09

  tipilink23 написав:Подскажите пожалуйста, если перевели деньги в Банку, а Банка уже разбита и нужная сумма снята, деньги придут на счёт человеку???
Это на лечение...

разбито-значит их уже нет.Ушли безвозвратно
Мизантрóп
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  #<12
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