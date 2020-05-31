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Україна не буде розробляти
вакцину від коронавірусу

Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36

Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Дивися повний текст Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36

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