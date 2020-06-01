Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу

Додано: Вів 02 чер, 2020 10:38

Да..а я уже достал свой дорогой конструктор советского времени там увеличитки и детский микроскоп в надежде заработать миллион обещанный,а да мало кто знает это гдр производство.. Нет зеля же обещал,что мне миллиарды на лаборатории бактереологическия,я сам себе генный инженер и в увеличитку увижу то что армия клеточников с супервышими образованием и опытом не увидит..



А да Tamagoch,там аутсорс работает..детального расследования никто не хочет..,кто за небольшие деньги будет лазить в пещеры уколы делать мышам которые щерятся причем без биохазард условий.

китайцам можно доверить копировать технику мелкую,сидеть на конвейере..

но мутить с генами-большая ошибка..метод проб и ошибок в той теме у них будет дорого стоить всем нам.

ну и узкоглазые должны быть не признаны в мире хотя бы потому что жрут собак и котов,диких животных.