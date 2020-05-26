У червні імпортери почнуть активніше виходити на ринок, що призведе до зростання попиту на валюту.
Дивися повний текст Прогноз щодо курсу на червень - думка аналітиків.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:19
Прогноз щодо курсу на червень - думка аналітиків
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Дивися повний текст Прогноз щодо курсу на червень - думка аналітиків.
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:58
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