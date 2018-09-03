Цифрами і розрахунками поділилася голова прес-служби Пенсійного фонду Ганна Швець.
Дивися повний текст У Пенсійному Фонді розповіли про зростання мінімальної пенсії.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:17
У Пенсійному Фонді розповіли про зростання мінімальної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Пенсійному Фонді розповіли про зростання мінімальної пенсії.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:26
м да . это плевок в лицо а не повышение .
Украина одна из европейских стран с самыми высокими налогами .
С самыми высокими ценами на продукты медикаменты да наверное уже на всё и самыми низкими зарплатами и пенсиями . а украинский отдел статистики мягко говоря врёт что украинцы получают по 390 $ , деля мега зарплаты руководства и простых рабочих поровну .
Если в Украине ввести европейские зарплаты а цены на продукты и.т.п удержать на месте в бюджете денег прибавится бутьздоров
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:48
goha_1910 -- Украинского отдела статистики вообще-то не существует. Есть Государственная Служба Статистики Украины. И она действительно говорит неправду, утверждая, что украинцы получают по $390. Потому что реальные зарплаты украинцев намного выше -- я сейчас работаю в украинской компании, где средняя зарплата составляет $1500. Те, у кого есть голова на плечах, желание и стремление развиваться, получают нормальные зарплаты. А те, кто могут только злобствовать и плести чушь о том, что в Украине якобы "самые высокие цены уже на все" действительно обречены на прозябание и нищенствование. И, по-моему, другого они и не заслуживают.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:40
Це не смішно!!!! Уявіть стареньку людину, яка в силу обставин повинна без сторонньої допомоги вижити на таку суму, місяць. Це харчування,квартплата, комунальні, одяг.... Цеж якими бездушними людьми треба бути щоб призначити такий прожитковий мінімум. Цікаво було б подивитись реаліті шоу "Виживання депутата на прожитковий мінімум"
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:52
Re: У Пенсійному Фонді розповіли про зростання мінімальної..
Які пропозиції? Всі офіційно працюючі і так сплачують по 22% від заробітку до оподаткування. Не вистачає? То звертайткся до тих, хто працює неофіційно.
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