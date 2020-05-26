З Держрезерву зникло майже 200 тисяч тонн зерна. За офіційною версією, його з'їли миші.
Дивися повний текст «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36
«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36
А потім миші покупили котеджі в Іспанії та Франції... Такі вони, щокаті, сракаті та тріхи лисуваті українські миші.
Додано: Сер 03 чер, 2020 01:04
Самое основное, читаем как обычно между строк:
Напомним, 13 мая Кабмин уволил главу Госрезерва Ярослава Погорелого, решившего провести массовые проверки на госпредприятиях Госрезерва. Он выявил многочисленные расхищения и проработал на должности менее полугода...
Это все что надо знать про это воровское "правительство" Шмыгаля
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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