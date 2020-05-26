RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Миші» обікрали Держрезерв
України на 800 млн гривень

«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36

«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
З Держрезерву зникло майже 200 тисяч тонн зерна. За офіційною версією, його з'їли миші.

Дивися повний текст «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88570
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36

А потім миші покупили котеджі в Іспанії та Франції... Такі вони, щокаті, сракаті та тріхи лисуваті українські миші.
nikt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:04

Это не мыши, а крысы в самом плохом смысле слова.
RomanTik
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8559 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:04

Самое основное, читаем как обычно между строк:

Напомним, 13 мая Кабмин уволил главу Госрезерва Ярослава Погорелого, решившего провести массовые проверки на госпредприятиях Госрезерва. Он выявил многочисленные расхищения и проработал на должности менее полугода...

Это все что надо знать про это воровское "правительство" Шмыгаля :evil:
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6365
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 02:28

Re: «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень

Просто 3,14 3 дец.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9679
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 02:36

Re: «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень

и конечно же ни одну "мышь" как обычно не найдут и тем более не посадят на кол. :?

Как где-то четко сегодня было замечено - где вагоны отходов пищеварения этих мышей?

и это версия "с мышами" является официальной версией властей. То есть, на полном серьезе всех в стране держат за полнейших лохов и даунов. :?

п.с. кстати как там с пропавшими похожим образом три месяца назад дефицитными масками из госрезерва - что-то притихли. Опять на тормоза спустили? Тварюки. в аду им место.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 03 чер, 2020 02:44, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2190
З нами з: 11.10.16
Подякував: 976 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 02:43

прожорливые мыши...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 26.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:11

Нам смішно, але при цьому вони крадуть млн. Це вже стало державною національною ідеєю. Нам збільшують тарифи, податки бо красти хочеться все більше.Питання чи така має бути держава??? І для чого платити податки????.
Українець
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:11

  EKO написав:Это все что надо знать про это воровское "правительство" Шмыгаля :evil:

Дался Вам тот Шмыгаль. Бояре плохие ага)) Начните уже с головы, точнее мешка!
mvi
 
Повідомлень: 109
З нами з: 07.11.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:46

  Українець написав:Нам смішно, але при цьому вони крадуть млн. Це вже стало державною національною ідеєю. Нам збільшують тарифи, податки бо красти хочеться все більше.Питання чи така має бути держава??? І для чого платити податки????.


Одни мыши зерно съели, другие военные склады подожгли, третьи мост погрызли - кругом сплошные мыши...жаль но похоже прав был Бзежинский насчет украинцев.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
BofA погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 р. до 6,8%
R2 » Вів 02 чер, 2020 11:21
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 13:21
luckymix
Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС... 1, 2
R2 » Чет 28 тра, 2020 13:02
10 575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 21:31
Kudrjavuy
Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд
R2 » Вів 26 тра, 2020 13:21
4 363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 12:20
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.