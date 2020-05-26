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«Миші» обікрали Держрезерв
України на 800 млн гривень

«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22

Риторический вопрос: ответственные сядут?))
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:38

  hazanovich_alexey написав:Риторический вопрос: ответственные сядут?))


Хто ж їх посадить ? Вони ж миші !
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:26

  Alex2007 написав:
и это версия "с мышами" является официальной версией властей. То есть, на полном серьезе всех в стране держат за полнейших лохов и даунов. :?


Нет не за лохов и даунов.
Им просто фиолетово.
Фиолетово на то как народ отреагирует.
Поскольку ничего народ поделать не сможет

Мне кажется что они скоро даже уже фуфловые отмазки не будут лепить.
Так и будут говорить:
- Здесь мы украли столько, здесь столько, и планируем украсть ещё и вот это. Видели моего сыночка на последней Бентли, это с вон того разворованного детского сада и с вон той больницы. Ну что нищеброды, что вы нам сможете сделать?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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