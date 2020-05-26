«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень

Это глупость. Так "мышей" не истребить от слова "совсем". Это все равно что бороться с запахом из туалета с помощью освежителя воздуха...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17
Это глупость. Так "мышей" не истребить от слова "совсем". Это все равно что бороться с запахом из туалета с помощью освежителя воздуха...
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22
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