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Українці переказують дедалі
менше грошей із Польщі

Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29

Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2019 року польські емігранти надіслали в країну 3,8 млрд злотих (1 млрд від короткострокових і 2,8 млрд від довгострокових мігрантів).

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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30

А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ssnet
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