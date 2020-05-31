У четвертому кварталі 2019 року польські емігранти надіслали в країну 3,8 млрд злотих (1 млрд від короткострокових і 2,8 млрд від довгострокових мігрантів).
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29
Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
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