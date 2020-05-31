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Українці переказують дедалі
менше грошей із Польщі

Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29

Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2019 року польські емігранти надіслали в країну 3,8 млрд злотих (1 млрд від короткострокових і 2,8 млрд від довгострокових мігрантів).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30

А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:22

  ssnet написав:А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.

ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:45

_hunter,
Какой фин мон? Польша хоть в ЕС, но не в еврозоне, и как особый партнёр США, там вообщем попроще в банках чем в других странах западной Европы, они рады любому баблишку, лишь бы ложили в их банки.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:17

Re: Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі

Raymond написав:_hunter,
Какой фин мон? Польша хоть в ЕС, но не в еврозоне, и как особый партнёр США, там вообщем попроще в банках чем в других странах западной Европы, они рады любому баблишку, лишь бы ложили в их банки.


Финмон, fatca и проч есть везде, а тем более в странах ЕС. В Италии за Свифт на 500 евро могут мозги полоскать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:36

  _hunter написав:
  ssnet написав:А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.

ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".


а с чего вы решили, что в Польше зарплата - это черный нал?
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:56

  alter написав:
  _hunter написав:
  ssnet написав:А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.

ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".


а с чего вы решили, что в Польше зарплата - это черный нал?

Опыт. -- большая часть сезонных (и не только) разнорабочих получают зарплату именно так.
И логика. -- при наличии "белой" зарплаты нет никакого смысла связываться с переводами -- счет и так уже открыт и налоги с денег и так уже уплачены -- проще тот же SWIFT кинуть.
_hunter
 
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