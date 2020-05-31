У четвертому кварталі 2019 року польські емігранти надіслали в країну 3,8 млрд злотих (1 млрд від короткострокових і 2,8 млрд від довгострокових мігрантів).
Дивися повний текст Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29
Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:22
ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:45
_hunter,
Какой фин мон? Польша хоть в ЕС, но не в еврозоне, и как особый партнёр США, там вообщем попроще в банках чем в других странах западной Европы, они рады любому баблишку, лишь бы ложили в их банки.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:17
Re: Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
Финмон, fatca и проч есть везде, а тем более в странах ЕС. В Италии за Свифт на 500 евро могут мозги полоскать
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:36
а с чего вы решили, что в Польше зарплата - это черный нал?
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:56
Опыт. -- большая часть сезонных (и не только) разнорабочих получают зарплату именно так.
И логика. -- при наличии "белой" зарплаты нет никакого смысла связываться с переводами -- счет и так уже открыт и налоги с денег и так уже уплачены -- проще тот же SWIFT кинуть.
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