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Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29
Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2019 року польські емігранти надіслали в країну 3,8 млрд злотих (1 млрд від короткострокових і 2,8 млрд від довгострокових мігрантів).
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R2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
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ssnet
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:22
ssnet написав:
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:45
_hunter,
Какой фин мон? Польша хоть в ЕС, но не в еврозоне, и как особый партнёр США, там вообщем попроще в банках чем в других странах западной Европы, они рады любому баблишку, лишь бы ложили в их банки.
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Raymond
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:17
Raymond написав:_hunter,
Какой фин мон? Польша хоть в ЕС, но не в еврозоне, и как особый партнёр США, там вообщем попроще в банках чем в других странах западной Европы, они рады любому баблишку, лишь бы ложили в их банки.
Финмон, fatca и проч есть везде, а тем более в странах ЕС. В Италии за Свифт на 500 евро могут мозги полоскать
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Faceless
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:36
_hunter написав: ssnet написав:
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
а с чего вы решили, что в Польше зарплата - это черный нал?
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alter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:56
alter написав: _hunter написав: ssnet написав:
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
а с чего вы решили, что в Польше зарплата - это черный нал?
Опыт. -- большая часть сезонных (и не только) разнорабочих получают зарплату именно так.
И логика. -- при наличии "белой" зарплаты нет никакого смысла связываться с переводами -- счет и так уже открыт и налоги с денег и так уже уплачены -- проще тот же SWIFT кинуть.
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:12
_hunter написав: alter написав: _hunter написав:
[quote="4981170:ssnet"]А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
а с чего вы решили, что в Польше зарплата - это черный нал?
Опыт. -- большая часть сезонных (и не только) разнорабочих получают зарплату именно так.
И логика. -- при наличии "белой" зарплаты нет никакого смысла связываться с переводами -- счет и так уже открыт и налоги с денег и так уже уплачены -- проще тот же SWIFT кинуть.[/quote]Сезонный рабочий и Свифт - это как продавщица ларька и синхрофазотрон. Научился пользоваться банкоматом для снятия зарплаты - это уже огромный шаг в будущее. Что касается чёрной зарплаты - из моих знакомых в Польше у всех все по-белому. Что, впрочем, не противоречит вашему варианту.
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alter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:55
_hunter написав:
Опыт. -- большая часть сезонных (и не только) разнорабочих получают зарплату именно так.
Не уверен, что у людей, приехавших поработать на 3 месяца, вообще есть потребность переводить деньги.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:03
Gastarbaiter написав: _hunter написав:
Опыт. -- большая часть сезонных (и не только) разнорабочих получают зарплату именно так.
Не уверен, что у людей, приехавших поработать на 3 месяца, вообще есть потребность переводить деньги.
Почему нет? -- если "позади" семья/дети -- им есть что-то нужно. Да и хранить деньги где? -- в общаге под матрасом?..
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_hunter
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