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Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 08:54
"Кроме того, 39% работающих в Польше граждан Украины планировали перевезти в Польшу семью."
Какая неожиданность, а как же конец эпохи бедности? А мед. реформа? А реформа образования? А отреформированная полиция? Сколько покращень, а они не ценят - неблагодарные!
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Sam17a
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:01
Про це повідомляє Business Insider.
Опять аналитика на базе данных справочника Стеля?
На зафіксоване зниження вплинув в основному нижчий, ніж рік тому, приплив коштів з Німеччини, Великобританії та Ірландії. З іншого боку, було зафіксовано зростання коштів, переказаних у Польщу з Норвегії та Нідерландів.
Тоесть статья вообе-то не про переводы в Украину, а про статистику нац.банка Польши о банковских переводах? Но заголовок как обычно - журналажеский. :lol:
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:08
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greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:14
_hunter написав: ssnet написав:
А какой смысл делать переводы в Украину ? Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости. Разве что там батрачить, а тут дом строить, покупая за кеш контрабандные стройматериалы.
ФинМон -- при попытке закинуть черный нал на счет зададут резонный вопрос "откуда баблишко?".
Там относительно такие гроши, что ни кому не интересно. Как минимум человек может легально ввести 10T$ налом и положить на счет. Я не думаю, что для сезонных работниках речь идет о больших суммах за раз. У не сезонных обычно контракт, счет и т.д.
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ssnet
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:44
ssnet написав:
Не проще открыть в Польше счет и сделать родственникам карты, чтоб тратили деньги по мере необходимости.
Не проще - надо везти родственников для открытия карты. А ещё платить большие комиссии за конвертацию, иногда заметно бО
льшие чем стоимость перевода денег в Украину.
А ещё, если открыть карту на себя, но отдать её родственнику то можно попасть на блокировку карты из-за того что карта используется в другой стране. Конечно это всё решаемо, но наверняка такие случаи будут повторяться регулярно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польскому банку для українського туриста https://cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:56
Sam17a написав:
"Кроме того, 39% работающих в Польше граждан Украины планировали перевезти в Польшу семью."
Какая неожиданность, а как же конец эпохи бедности? А мед. реформа? А реформа образования? А отреформированная полиция? Сколько покращень, а они не ценят - неблагодарные!
Тю, меня тут один "у нас усе добре" недавно уверял что украинские зарплаты уже как польские, а продукты в три раза дешевле.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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