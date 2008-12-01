RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Английскую версию форума?

Английскую версию форума?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:53

Английскую версию форума?

я хотел создать новый форум на английском языке, для союзников из североатлантического альянса.

может тут добавят английскую версию? есть форумы на английском про банки украинские?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 22.12.16
Подякував: 214 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:39

Re: Английскую версию форума?

proftpd66 написав:я хотел создать новый форум на английском языке, для союзников из североатлантического альянса.

может тут добавят английскую версию? есть форумы на английском про банки украинские?
Язык форума этотв первую очередь тот, нв котором общаются. Можно сделать английский интерфейс, это не сложно, но толку?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27183
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 6477 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор, flom

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки 1 ... 220, 221, 222
Anonymous » П'ят 19 чер, 2009 19:32
2213 492841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 16:47
Ірина_
Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае 1 ... 37, 38, 39
ТупУм » Пон 01 гру, 2008 18:23
388 143918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 08:50
Ірина_
FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...? 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » П'ят 19 чер, 2015 14:17
46 70114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 13:50
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16325)
03.06.2020 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.