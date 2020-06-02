У Києві зноситимуть житлові багатоповерхові будинки.
Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00
У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00
Уже что,закон приняли?Кличко с застройщиками не нажрется никогда.Вместо хрущёвок людей переселят в новые сараи.Надо бы сопротивляться,власти вконец обнаглели.
Додано: Чет 04 чер, 2020 06:52
Снесут 4-5-этажный хрущик и вместо него воткнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|