У Києві хочуть зносити

_hunter написав:
Одна беда -- хрущи "панельками" не просто так называют...
Так їх є 2 види - цегляні і панельні . Панельні - це таки повний шлак в принципі . З них і треба починати . А цегляні мають деякі плюси і досі ... Їх по німецьким підходам перебудувати - і ще сто років стоятимуть . А так вони 25-поверхівок натицяють через 30 м - оце будуть вже таки трущоби - хоч спочатку і нові ...
Типові хрущі стоять через 30 м , сучасні 25-поверхові - приблизно через 50 , причому незалежно від статусу чи класу ( хіба розміщення краще ) ... А якщо нове на місці хрущів та ще й правильно розміщене - то туди всі захочуть ... Хоч на Нивки , хоч на Відрадний ...