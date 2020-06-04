У Києві хочуть зносити

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_hunter написав:Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось).
А детальнее что и в каком районе Москвы предложили жителям снесенных хрущевок?
Если кратко: предложили "потемкинские бараки" в "глубинах" районов. Застройка при этом напоминает каменные джунгли Позняков/Осокорков/Харьковской. А если учесть отсутствие метро (по сравнению с Мордором) -- выбираться оттуда может быть весесым квестом...
так себе пример. гляньте на окрестности - это какие-то маленькие городки/села или бывшие военные городки ЗГВ. В условном центре Берлина/Мюнхена/Франкфурта все равно бы снесли и отгрохали что-то повыше. проблема состоит в том, что общая изношенность систем и несовременность планировок приводит к тому, что даже дешевле снести и построить такой же, нежели капиталить. Но так как земля в мегаполисах на вес золота, то приходится увеличивать этажность, иначе неясно, кто заплатит за праздник жизни
_hunter написав:Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось).
А детальнее что и в каком районе Москвы предложили жителям снесенных хрущевок?
Если кратко: предложили "потемкинские бараки" в "глубинах" районов. Застройка при этом напоминает каменные джунгли Позняков/Осокорков/Харьковской. А если учесть отсутствие метро (по сравнению с Мордором) -- выбираться оттуда может быть весесым квестом...
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.