|
|
|
Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області.
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято обмеження на купівлю землі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88593
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01
А как же референдум? а, неЛОХ?
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2990
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8563 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|