Finance.ua: Як почати торгувати на Forex?

9 правил для недосвідчених трейдерів
Forex – найбільший і найліквідніший ринок в світі з щоденним оборотом в трильйони доларів, де товаром є валюта. Багато хто справді на ньому добре заробляє. І легенди про те, що на Forex за кілька кліків мишкою можна отримати тисячі доларів прибутку, паморочать незміцнілі голови трейдерів-початківців. Чи так це насправді? Історії людей, які втратили всі вкладені гроші і віру в себе, свідчать про зворотне. Торгівля на Forex – непросте заняття, і новачкам, перш ніж вкладати гроші в нього, потрібно усвідомити деякі істини. Finance.ua поспілкувався з успішними трейдерами і сформулював 9 ключових правил для трейдерів-початківців. Вони допоможуть не наробити помилок, уникнути розчарування і почати заробляти.
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