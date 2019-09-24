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Finance.ua: Як почати
торгувати на Forex?

Finance.ua: Як почати торгувати на Forex?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:19

Finance.ua: Як почати торгувати на Forex?

Пропонуємо до обговорення:
9 правил для недосвідчених трейдерів
Forex – найбільший і найліквідніший ринок в світі з щоденним оборотом в трильйони доларів, де товаром є валюта. Багато хто справді на ньому добре заробляє. І легенди про те, що на Forex за кілька кліків мишкою можна отримати тисячі доларів прибутку, паморочать незміцнілі голови трейдерів-початківців. Чи так це насправді? Історії людей, які втратили всі вкладені гроші і віру в себе, свідчать про зворотне. Торгівля на Forex – непросте заняття, і новачкам, перш ніж вкладати гроші в нього, потрібно усвідомити деякі істини. Finance.ua поспілкувався з успішними трейдерами і сформулював 9 ключових правил для трейдерів-початківців. Вони допоможуть не наробити помилок, уникнути розчарування і почати заробляти.

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D2
 
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