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Huawei представила в Україні новий флагманський планшет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:50
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei оголосила про прийдешній старт продажів в Україні флагманського планшета Huawei MatePad Pro з підтримкою стилусу і зв'язку LTE.
Дивися повний текст Huawei представила в Україні новий флагманський планшет за ціною 18 тис. грн
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R2
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:51
По ТТХ это ж средненький смартфон. За 250$ мб возьму
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oknerbob
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