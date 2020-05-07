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"Жертва Covid-19": У США
на звалищі опинився парк...

"Жертва Covid-19": У США на звалищі опинився парк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:29

"Жертва Covid-19": У США на звалищі опинився парк...

Пропонуємо до обговорення:
Частина автопарку викинули на смітник.

Дивися повний текст \"Жертва Covid-19\": У США на звалищі опинився парк прокатної компанії (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:29

что за модель? их скоро можно будет купить в Украине под видом "авто из США" )
Tamagoch
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