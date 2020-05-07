Частина автопарку викинули на смітник.
Дивися повний текст \"Жертва Covid-19\": У США на звалищі опинився парк прокатної компанії (відео).
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Додано: Суб 06 чер, 2020 06:29
"Жертва Covid-19": У США на звалищі опинився парк...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Жертва Covid-19\": У США на звалищі опинився парк прокатної компанії (відео).
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:29
что за модель? их скоро можно будет купить в Украине под видом "авто из США" )
Додано: Нед 07 чер, 2020 04:01
вот такие там были машинки
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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