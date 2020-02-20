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Finance.ua: Как
заработать на «Кабанчике»

Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:00

Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»

Пропонуємо до обговорення:
Три реальные истории
После введения карантина в Украине начался рост безработицы. На начало мая количество официальных безработных увеличилось на 148,5 тысяч человек – до 456,8 тысяч, сообщила Государственная служба занятости. Это на 48% больше, чем годом ранее. При этом количество вакансий упало на 60% до 53 тысяч по сравнению с маем 2019-го. Для многих остро стоит проблема хотя бы временной подработки. Одним из выходов в такой ситуации может стать биржа фрилансеров. Мы собрали три истории людей из разных сфер, которые научились зарабатывать с помощью самой известной из подобных площадок в Украине – Kabanchik.ua.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:54

С первого взгляда сервис, как будто бы неплохой. Но существует множество подводных камней, о которых знают те мастера, которые зарегистрированы.
Кабанчик, не волнуют ваши проблемы. Их интересует лишь комиссия, которую вы должны оплатить, с каждого заказа. А она бывает, мягко говоря безбожной. От 10 до 20%, в зависимости от категории. Хотите брать заказы получше и быстрее, тогда продвигайте свой профиль. То есть, поднимайте комиссию.. У некоторых мастеров она достигает аж 70% и даже больше.
Служба поддержки работает, только для заказчика, порой даже сомнительного. И это нужно знать. Заказчик везде и всегда прав. Мастера прав не имеют. Своего рода добровольное рабство.
Деньги с баланса вывести, очень проблематично. Потому, что на вас навесят, кучу заказов, которые вы не делали.
До этого года Кабанчик был неплохим сервисом. Но потом стали выдумывать всякие новшества, вносить изменения, поднимать комиссию.
semenmoroz67
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:42

почему нигде не указано, что это реклама?
igor_spam
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:14

Подобный стартап недавно начал свою работу и в Польше.
artemovsk422
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:48

На Кабанчике регистрировался еще 5 лет назад, когда они не были так популярны
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:25

artemovsk422 Можно ссылку?
fedak_o_b
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:36

Re: Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»

Стрьомно тільки, що при реєстрації потрібно дані паспорта і фото своє їх вислати.
reiktss
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