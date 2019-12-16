Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»

Додано: Пон 08 чер, 2020 22:54

С первого взгляда сервис, как будто бы неплохой. Но существует множество подводных камней, о которых знают те мастера, которые зарегистрированы.

Кабанчик, не волнуют ваши проблемы. Их интересует лишь комиссия, которую вы должны оплатить, с каждого заказа. А она бывает, мягко говоря безбожной. От 10 до 20%, в зависимости от категории. Хотите брать заказы получше и быстрее, тогда продвигайте свой профиль. То есть, поднимайте комиссию.. У некоторых мастеров она достигает аж 70% и даже больше.

Служба поддержки работает, только для заказчика, порой даже сомнительного. И это нужно знать. Заказчик везде и всегда прав. Мастера прав не имеют. Своего рода добровольное рабство.

Деньги с баланса вывести, очень проблематично. Потому, что на вас навесят, кучу заказов, которые вы не делали.

До этого года Кабанчик был неплохим сервисом. Но потом стали выдумывать всякие новшества, вносить изменения, поднимать комиссию.