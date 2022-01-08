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ФОП і РРО

ФОП і РРО
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:37

Не з того боку роблять всіх разом))

Shaman
Якби ж то - поставив термінал(а до нього приєдналась Податкова) - вводиш просто суму покупки, віддаєш чек покупцю і дєлов то))
А то ж хочуть, щоб весь товар закодувати(в цьому місці підглядуємо на 100500 одиниць товару вище на фото в одного рівненського клоуна) - це ж не один день треба потратити на кодування + первинні документи походження товару, а невідомо що робити з багатьма залишками товару який був придбаний 5-10р тому.?
+ затрати на РРО і його обслуговування!
А як світло/інет пропаде, або ще щось - що, зразу штраф?- чи припиняти роботу, доки не відновиться?))

А ще для багатьох РРО, це як перейти з кнопкового на смарт- телефон)) - як мавпа з гранатою)) - але, тут щось як помилишся - штраф!
Коротше, для старших людей - це утопія...
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:15

  Shaman написав:кто знает, почему терминалы поотключали в киосках?

типа продажи должны быть только с РРО, так что пока их нет - все продают за нал?

вочевидь.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:17

  Shaman написав:везде, где временно не работают терминалы, - это все примеры, когда средний бизнес маскируется под ФЛП - смотрим, что дальше


Нагадаю визначення середнього бізнесу (як підприємств із чисельністю зайнятих від 51 до 250 осіб)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:25

  Shaman написав:
  Shaman написав:кто знает, почему терминалы поотключали в киосках?

типа продажи должны быть только с РРО, так что пока их нет - все продают за нал?

сам спросил - сам ответил. :D

везде, где временно не работают терминалы, - это все примеры, когда средний бизнес маскируется под ФЛП - смотрим, что дальше
почему раньше работающие терминалы не выдавали "маскировку среднего бизнес под фоп", а сейчас выдают?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:53

Re: ФОП і РРО

  Успіх написав:Якби ж то - поставив термінал(а до нього приєдналась Податкова) - вводиш просто суму покупки, віддаєш чек покупцю і дєлов то))

Так ти ж хотів зробити всіх разом з ЗЕ. Зробив? От тепер і насолоджуйся, зате без Порошенко - кайфуй чи щось не так пішло? Га? :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:17

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:везде, где временно не работают терминалы, - это все примеры, когда средний бизнес маскируется под ФЛП - смотрим, что дальше


Нагадаю визначення середнього бізнесу (як підприємств із чисельністю зайнятих від 51 до 250 осіб)

хорошо, тогда больше среднего - там суммарные годовые обороты под ярд наверное :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:19

  Grand Touring написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:кто знает, почему терминалы поотключали в киосках?

типа продажи должны быть только с РРО, так что пока их нет - все продают за нал?

сам спросил - сам ответил. :D

везде, где временно не работают терминалы, - это все примеры, когда средний бизнес маскируется под ФЛП - смотрим, что дальше
почему раньше работающие терминалы не выдавали "маскировку среднего бизнес под фоп", а сейчас выдают?

хз, я привел наблюдение, - вот и спрашиваю

там где не было ФЛП, терминалы работают, как и раньше.
я так понимаю, остановились все ФЛП, - но то что я вижу, это все крупный бизнес
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:34

  Shaman написав: но то что я вижу, это все крупный бизнес
киоски и крупный бизнест не увязываются, хоть что продают? работают под одним брендом? Что за бренд?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:59

  Grand Touring написав:
  Shaman написав: но то что я вижу, это все крупный бизнес
киоски и крупный бизнест не увязываются, хоть что продают? работают под одним брендом? Что за бренд?

молочка, мясокомбинаты - прямые продажи от них

бренды палить не буду :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:10

  Shaman написав:
  Grand Touring написав:
  Shaman написав: но то что я вижу, это все крупный бизнес
киоски и крупный бизнест не увязываются, хоть что продают? работают под одним брендом? Что за бренд?

молочка, мясокомбинаты - прямые продажи от них
бренды палить не буду :D
Не знаю як у Києві..а у Львові кіоск з мясом продає максимум 20000 грн за добу, приблизно 30%( знову ж максимум) при покупці користуються терміналом....
ФОП на 2 групі єдиного може мати виторг 5 млн+ грн в рік....
Таким чином ФОП може мати 3 точки і все одно не вивалюватись за маскимально дозволений виторг.

А тепер по суті
Якщо ФОП до 01-01-2022 не повинен був користуватись касовим..то він мав термінал
Якщо з 01-01-2022 - касовий став обовязковим..то ФОП просто пише що не працює...і ніхто йому не доведе зворотнє...
А от якщо ж він проведе хочаб одну операцію по терміналу..і при цьому не проведе по касовому операцію на ту ж сумму...то на протязі 3 років він ходить під ймовірністю отримати штраф від 61000 грн...

Так що не шукайте чорну кішку в темній кімнаті.
budivelnik
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