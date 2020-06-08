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Графический дизайнер в
интернет-магазин Форстор

Графический дизайнер в интернет-магазин Форстор
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:39

Графический дизайнер в интернет-магазин Форстор

Требования:
Возраст от 21 до 35 лет, образование высшее;
Опыт работы дизайнером от 2-х лет;
Знание Adobe Photoshop и Illustrator;
Навыки работы с растровой и векторной графикой;
Развитое воображение и любовь к своей работе;
Желание развиваться в сфере дизайна;
Наличие портфолио.
Обязанности:
Подготовка изображений и фото для наполнения сайта;
Графическое оформление презентаций и дизайн баннеров;
Оформление и подготовка каталогов к печати;
Условия работы:
Ставка 12000 грн + премии по результатам работы;
Официальное оформление;
Работа в сильной, молодой и позитивной команде;
Занятость в течение полного рабочего дня (с 9.00 до 18.00);
Выходные дни — суббота и воскресенье;
Испытательный срок — 1−2 месяца;
Современный офис, конфеты, чай и кофе бесплатные :)

Наши сайты: https://forstor.com https://forstor.ua https://toyota-bt.com
TheManager
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.06.20
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