Продажа интернет магазинов 60% Ваши 40% мои

Здравствуйте, являюсь владельцем маркетплейса sellpax.com. Открыт для взаимовыгодного сотрудничества.
Могу предложить следующие модели сотрудничества:
- Поиск ЦА на сайтах prom.ua и all.biz, согласование и создание под них интернет-магазинов, наполнения товарными позициями, передача паролей и доступов клиенту. Продажа такого магазина, 60% Ваши 40% мои. Ценовую политику с клиентом можете формировать самостоятельно.
- Поиск компаний, работающих по принципу дропшипа, создание под них интернет-магазинов, наполнения товарными позициями, передача лидов клиенту.
- Рассмотрю альтернативные варианты сотрудничества и модели.
Пишите в личку или ещё лучше на почту vlasiuk79@gmail.com