|
|
|
Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.
Дивися повний текст Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99950
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:54
Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
-
FINlandia
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 19:56
FINlandia написав:
Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
скоріше за все звільнять заднім числом, чим доставлять
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35113
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:11
Так і не побачив хоча б якусь законодавчу підставу для цього. "Нардеп сказав".
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:46
Працюючі офіційно і сплачуючі податки хлопці будуть в гірших умовах, ніж звільнені до 18 числа. Так переможемо!
Є лише 1 питання- коли зиленській і квартал востаннє зробили щось хороше, коли це було?
-
alfaro23
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 тра, 2024 00:02
Якась агонія влади вже починається? Прочитав текст. Наказ від кого?
Від начальника тцк? Директору підприємства? Може накаже фолькштурм організувати з усіх працівників 25-60 і на власних машинах прибути для відправки на лбз?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 тра, 2024 01:47
И где здесь логика? Какой-то бред. А 300-тысячная армия ментов уже не то что бы идти защищать страну не хотят, как должны были бы первым делом в военное время, а даже прямые обязанности перекладывают на обычных начальников каких-то работников, которые, по идее, должны сами за себя отвечать, а не кто-то за них, это же не опекуны и психбольные. Все таки какой-то коллаборант это все выдумывает, чтоб создать хаос и разозлить людей?
Да и вообще люди должны быть мотивированные, понимать, что будет, если не воевать, будет Буча, везде. И вроде бы с мотивацией и проблем больших не было, пока не полезли подобные идеи от каких-то крыс.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22530
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1674 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|