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Оренда квартир у
Києві подешевшала

Оренда квартир у Києві подешевшала
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:27

Оренда квартир у Києві подешевшала

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє АН "Благовіст".

Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:28

Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами.
Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать. Статья об этом. А не включать эмоции, после прочтения 1-2 статей. Те, кто не пошел на компромисс с арендаторами и выселил, сейчас кусает локти. И сейчас заманивает краткосрочными скидками, с надеждой потом выйти на до карантинные цифры. Ведь очень сложно найти стабильного арендатора. Который и делает всю кассу. А не сезонники, или эмоциональный контингент.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:55

Да,очень не выгодно сейчас сдавать квартиру. Класно торговать овощами особенно если сам вырастил. Касса трех дней равняется оренде квартиры за месяц.
vssmacheluk
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