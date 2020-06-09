Оренда квартир у Києві подешевшала

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Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами. Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать. Статья об этом. А не включать эмоции, после прочтения 1-2 статей. Те, кто не пошел на компромисс с арендаторами и выселил, сейчас кусает локти. И сейчас заманивает краткосрочными скидками, с надеждой потом выйти на до карантинные цифры. Ведь очень сложно найти стабильного арендатора. Который и делает всю кассу. А не сезонники, или эмоциональный контингент.
Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС. С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
warlamp написав:Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС. С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает. То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
warlamp написав:Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС. С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает. То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Faceless написав:Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает. То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.
Что там будет с короной - это пальцем в небо. Прилично заработать в Киеве может и провинциал, в том числе и учившийся не в Киеве, ну и да, если не глуп и что-то умеет. Никакие связи в трех поколениях не обязательны, и касса - далеко не предел возможностей.
Faceless написав:Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает. То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.
Что там будет с короной - это пальцем в небо. Прилично заработать в Киеве может и провинциал, в том числе и учившийся не в Киеве, ну и да, если не глуп и что-то умеет. Никакие связи в трех поколениях не обязательны, и касса - далеко не предел возможностей.
Осень рассудит, кто был прав, а кто не очень. Прилично зарабатывать - это сколько?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Faceless написав:Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает. То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Насчет фактора смертности от коронавируса вы правы - нет предпосылок, что там будет сколь-либо заметное влияние (а если, не дай бог, будет - это уже вообще другая реальность, о которой даже думать не хочется).
А вот насчет экономического влияния - неправы. Расходы на аренду - это доля в доходах населения. Безработица будет мультиплицировать снижение средних зарплат. Какой уж там рост аренды? Номинальные зарплаты по стране обвалились на 9%, по Киеву - на 11%. Видите предпосылки их восстановления? Поделитесь, плиз.
Плюс рост безработицы с 8,5% до 12,5% до конца года (оценка МВФ) - это дополнительные 800 тыс людей без доходов.
Добавьте к этому полный коллапс посуточной аренды, которая вопреки мантрам риэлторов не вернет до конца 2020-го даже половину былого спроса...