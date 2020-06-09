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Оренда квартир у
Києві подешевшала

Оренда квартир у Києві подешевшала
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:27

Оренда квартир у Києві подешевшала

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє АН "Благовіст".

Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:28

Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами.
Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать. Статья об этом. А не включать эмоции, после прочтения 1-2 статей. Те, кто не пошел на компромисс с арендаторами и выселил, сейчас кусает локти. И сейчас заманивает краткосрочными скидками, с надеждой потом выйти на до карантинные цифры. Ведь очень сложно найти стабильного арендатора. Который и делает всю кассу. А не сезонники, или эмоциональный контингент.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:55

Да,очень не выгодно сейчас сдавать квартиру. Класно торговать овощами особенно если сам вырастил. Касса трех дней равняется оренде квартиры за месяц.
vssmacheluk
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:05

Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:11

Re: Оренда квартир у Києві подешевшала

warlamp написав:Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.


Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:08

  Faceless написав:
warlamp написав:Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.


Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.


Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:13

Re: Оренда квартир у Києві подешевшала

warlamp написав:
  Faceless написав:Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.


Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.

Что там будет с короной - это пальцем в небо.
Прилично заработать в Киеве может и провинциал, в том числе и учившийся не в Киеве, ну и да, если не глуп и что-то умеет. Никакие связи в трех поколениях не обязательны, и касса - далеко не предел возможностей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:22

  Faceless написав:
warlamp написав:
  Faceless написав:Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.


Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.

Что там будет с короной - это пальцем в небо.
Прилично заработать в Киеве может и провинциал, в том числе и учившийся не в Киеве, ну и да, если не глуп и что-то умеет. Никакие связи в трех поколениях не обязательны, и касса - далеко не предел возможностей.


Осень рассудит, кто был прав, а кто не очень.
Прилично зарабатывать - это сколько?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:30

  Faceless написав:Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.


Насчет фактора смертности от коронавируса вы правы - нет предпосылок, что там будет сколь-либо заметное влияние (а если, не дай бог, будет - это уже вообще другая реальность, о которой даже думать не хочется).

А вот насчет экономического влияния - неправы. Расходы на аренду - это доля в доходах населения. Безработица будет мультиплицировать снижение средних зарплат. Какой уж там рост аренды? Номинальные зарплаты по стране обвалились на 9%, по Киеву - на 11%. Видите предпосылки их восстановления? Поделитесь, плиз.

Плюс рост безработицы с 8,5% до 12,5% до конца года (оценка МВФ) - это дополнительные 800 тыс людей без доходов.

Добавьте к этому полный коллапс посуточной аренды, которая вопреки мантрам риэлторов не вернет до конца 2020-го даже половину былого спроса...
zРадио
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