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Оренда квартир у Києві подешевшала
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 07:12
Только по факту ситуация обратная. Рост цен. Около +100% к аренде по объявлениям. Временно вернувшиеся заробитчане всколыхнули рынок аренды. А, вот, цены на покупку жилья сильно упали.
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safonovstanislav
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