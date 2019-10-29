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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:11

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

  MASolomko написав:КоКоКард, Форвард Банк" — это неправильное название. КОКО КАРТ — это целая линейка продуктов Форваг.
Правильно использовать название "КОКО КАРД (дебетовая), Форвард Банк"


навіть коко дебетові діляться над підкатегорії!
звичайна, пенійна, студонська і інші
+50грн !
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  ShtormK написав:У Альфа-банка месячные лимиты такие, что их пакеты даже рассматривать не стоит

Именно Альфу и юзаю.
В месяц - 30к в банкоматах и 2 раза в кассе анлим.
Лично мне - хвататет )
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