навіть коко дебетові діляться над підкатегорії!
звичайна, пенійна, студонська і інші
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:11
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
навіть коко дебетові діляться над підкатегорії!
звичайна, пенійна, студонська і інші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 22 жов, 2020 05:31
Именно Альфу и юзаю.
В месяц - 30к в банкоматах и 2 раза в кассе анлим.
Лично мне - хвататет )
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