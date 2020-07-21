RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24

Коко заслуженно на первом месте
Igorenya
 
Повідомлень: 91
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:23

Скарбнычка от альянса незаслуженно забыта, вывод через кассу без комиссий, % немного выше чем у форвард - самый высокий по рынку.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... K0G3EIVH_I
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18876
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52

А яка плата за обслуговування у Wincard? Немає ж
Arbitr
 
Повідомлень: 228
З нами з: 07.11.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:03

Arbitr
Все безоплатно.
V2
4
 
Повідомлень: 8041
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 6 фишек приложения monobank, о которых вы...
D2 » Вів 21 лип, 2020 14:01
4 2320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 18:15
borisova28031976
Finance.ua: Картка для клієнтів до 16 років від monobank
D2 » П'ят 15 тра, 2020 12:09
3 19808
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 14:04
nataliashovdra108
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
2 920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 16:28
martinforest6

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.