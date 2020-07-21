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Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24
Коко заслуженно на первом месте
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Igorenya
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Додано: Сер 02 лют, 2022 15:23
Скарбнычка от альянса незаслуженно забыта, вывод через кассу без комиссий, % немного выше чем у форвард - самый высокий по рынку. https://www.google.com/url?sa=t&source= ... K0G3EIVH_I
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vitaliiangel
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52
А яка плата за обслуговування у Wincard? Немає ж
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Arbitr
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Додано: Сер 30 сер, 2023 21:03
Arbitr
Все безоплатно.
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V2
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Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28
А в статті 0 балів за абонплату
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Arbitr
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