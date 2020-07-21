RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24

Коко заслуженно на первом месте
Igorenya
 
Повідомлень: 91
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:23

Скарбнычка от альянса незаслуженно забыта, вывод через кассу без комиссий, % немного выше чем у форвард - самый высокий по рынку.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... K0G3EIVH_I
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18914
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52

А яка плата за обслуговування у Wincard? Немає ж
Arbitr
 
Повідомлень: 230
З нами з: 07.11.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:03

Arbitr
Все безоплатно.
V2
4
 
Повідомлень: 8045
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28

А в статті 0 балів за абонплату
Arbitr
 
Повідомлень: 230
З нами з: 07.11.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 6 фишек приложения monobank, о которых вы...
D2 » Вів 21 лип, 2020 14:01
4 2330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 18:15
borisova28031976
Finance.ua: Картка для клієнтів до 16 років від monobank
D2 » П'ят 15 тра, 2020 12:09
3 19817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 14:04
nataliashovdra108
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
2 930
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 16:28
martinforest6

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1337)
31.08.2023 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.