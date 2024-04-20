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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24

Коко заслуженно на первом месте
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:23

Скарбнычка от альянса незаслуженно забыта, вывод через кассу без комиссий, % немного выше чем у форвард - самый высокий по рынку.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... K0G3EIVH_I
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52

А яка плата за обслуговування у Wincard? Немає ж
Arbitr
 
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Arbitr
Все безоплатно.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28

А в статті 0 балів за абонплату
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 14:02

Шановні учасники форуму!
Редакція працює над оновленням рейтингу дебетових карток. В зв'язку з цим звертаюсь до вас із запитанням: які картки яких банків (звісно, виключно дебетові), на вашу думку, варто додати до рейтингу?
Ми плануємо виключити із рейтингу картку Спортбанку (як ту, що вже не випускається), але картку Success Debit на її місце ставити не думали, бо ця картка вже не випускатиметься. Тобто ми будемо розглядати лише картки, які пропонуються банками для нових клієнтів.

Чекаю ваших відгуків і коментарів. Наперед дякую за допомогу!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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