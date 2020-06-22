Член Ради Нацбанку Віталій Шапран сподівається, що Україна пройшла найбільший спад в економіці у травні та першій половині червня.
Дивися повний текст Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 00:16
Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ
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Дивися повний текст Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ.
Додано: Вів 23 чер, 2020 00:16
Второй волны короновируса скорее всего они не ждут.....
А чем это кончится осенью понятно без пояснений.
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