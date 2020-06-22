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Найбільший спад в економіці
ми вже пройшли – член Ради НБУ

Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 00:16

Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Член Ради Нацбанку Віталій Шапран сподівається, що Україна пройшла найбільший спад в економіці у травні та першій половині червня.

Дивися повний текст Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 00:16

Второй волны короновируса скорее всего они не ждут.....
А чем это кончится осенью понятно без пояснений.
amorroma_amorroma
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